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17:11, 29 июля 2024Экономика

На Украине объяснили необходимость сохранения транзита газа

Эксперт Корольчук: транзит газа необходим Украине для поставок внутри страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сохранение транзита газа через территорию Украины необходимо для бесперебойных поставок топлива внутри страны. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости. Live» заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, его цитирует ТАСС.

Он объяснил, что для поддержания необходимого давления в газотранспортной системе Украине, что позволит доставлять топливо во все регионы, необходим «хотя бы минимальный объем газа» — около 15-20 миллиардов кубометров. Корольчук также подчеркнул, что без транзита стоимость цены на газ вырастут за счет повышения стоимости доставки до конечного потребителя.

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В июле Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием принять ответные меры.

В Европе обеспокоились возможной остановкой транзита через Украину и российского газа. Так, глава Союза промышленников Австрии Георг Книлль заявил, что у властей страны нет конкретного плана действий на случай реализации подобного сценария. Газоснабжение республики, по мнению Книлля, в ближайшие годы продолжит оставаться под угрозой.

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