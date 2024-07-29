Названа предполагаемая должность бывшего вице-спикера Госдумы

РИА Новости: бывший вице-спикер Думы Неверов перейдет в комитет по защите семьи

Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов будет работать в думском комитете по защите семьи рядовым депутатом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сергей Иванович Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной, в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идет. Будет работать рядовым депутатом», — сказал собеседник агентства.

22 июля комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение депутатов проект постановления об освобождении Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента.

На следующий день Государственная Дума на пленарном заседании освободила Неверова от должности. Бывший вице-спикер ранее сообщал ТАСС, что он планирует продолжить работу в комитете нижней палаты парламента по делам национальностей.