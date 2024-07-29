Су-35С сбил МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км и установил мировой рекорд

Российский истребитель Су-35С сбил самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров и установил мировой рекорд.

Первые сообщения и сенсации начали распространяться в соцсетях накануне. По данным «Российской газеты», украинский истребитель был перехвачен уникальной ракетой Вооруженных сил РФ класса «воздух-воздух» Р-37М.

«Подтверждено. Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 километров. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — указали авторы Telegram-канала «Воевода вещает».

Фото: Libkos / AP

В чем уникальность ракеты Р-37М?

Как известно, на сегодняшний день это самая дальнобойная в мире ракета класса «воздух-воздух». Заявленная дальность ее полета составляет 300 километров, максимальная скорость полета — шесть скоростей звука, что фактически делает ее гиперзвуковой. Оружие используют российские истребители МиГ-31, Су-30СМ, Су-35С.

Сверхдальняя ракета воздушного боя показала самую высокую боевую эффективность в рамках проведения спецоперации на Украине. Ее вероятность поражения целей составляет почти единицу. Это означает, что одна ракета способна уничтожить один вражеский самолет.

Р-37М сбивала разные модели украинских истребителей, ей не смогут противостоять и F-16

Указанные ракеты сбивали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М и «Байрактары». Эксперты отмечают, что по дальности поражения, собственной скорости и высотного диапазона поражаемых целей Р-37М нет равных во всем мире.

СМИ отмечают, что Военно-воздушные силы Украины в большей степени вооружены устаревшими версиями самолетов, доставшимися ей еще от Советской армии. Несмотря на то, что власти Киева многое возлагают на истребители F-16 Fighting Falcon, которые украинской стороне обещали отправить западные союзники, в России уверены — натовские самолеты не смогут поменять расстановку сил.

Как указал журналист Дмитрий Корнев, способные унести ракету Р-37М российские самолеты смогут поражать F-16 на большой дальности. Он отметил, что радиус действия ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) американских истребителей составляет 120 километров (против 300 километров у Р-37М). Кроме того, редактор подчеркнул, что российские Су-30 и Су-35С, отличающиеся хорошей маневренностью и большим запасом ракет малой дальности, превосходят F-16 в ближнем воздушном бою.