Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках

Дубинский: офис Зеленского засекретил данные о службе сотрудников в ВСУ

Офис президента Украины Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько его сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

Соответствующий документ парламентарий приложил к публикации.

Ранее стало известно, что мобилизация на Украине создала гендерный разрыв наоборот. Теперь в стране некому выполнять мужскую работу.

До этого на Украине рассказали о появлении нового дворянства. Так депутат Верховной Рады Максим Бужанский отреагировал на сообщения о бронировании от мобилизации работников организаций, получающих западные гранты.