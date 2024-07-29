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19:03, 29 июля 2024Бывший СССР

Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках

Дубинский: офис Зеленского засекретил данные о службе сотрудников в ВСУ
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Кадр: Телеканал OstWest / YouTube

Офис президента Украины Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько его сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

Соответствующий документ парламентарий приложил к публикации.

Ранее стало известно, что мобилизация на Украине создала гендерный разрыв наоборот. Теперь в стране некому выполнять мужскую работу.

До этого на Украине рассказали о появлении нового дворянства. Так депутат Верховной Рады Максим Бужанский отреагировал на сообщения о бронировании от мобилизации работников организаций, получающих западные гранты.

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      Илья Таксюр
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