Офис Зеленского засекретил данные о своих сотрудниках

Офис президента Украины Владимира Зеленского засекретил информацию о том, сколько его сотрудников обновили военно-учетные данные и сколько служит в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.
Соответствующий документ парламентарий приложил к публикации.
Ранее стало известно, что мобилизация на Украине создала гендерный разрыв наоборот. Теперь в стране некому выполнять мужскую работу.
До этого на Украине рассказали о появлении нового дворянства. Так депутат Верховной Рады Максим Бужанский отреагировал на сообщения о бронировании от мобилизации работников организаций, получающих западные гранты.