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22:16, 29 июля 2024Мир

Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия

В США Пентагон обвинили в непрозрачности при разработке гиперзвукового оружия

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон плохо информирует Конгресс о ходе разработки сверхзвукового оружия, на его создание уже израсходованы «миллиарды долларов», но общая стоимость программы неизвестна. Об этом говорится в докладе Счетной палаты правительства США, пишет РИА Новости.

Как отметили в министерстве, на разработку системы сверхзвукового оружия ушли годы усилий и миллиарды долларов, и они дали прогресс. «Но Пентагон еще не разместил первую рабочую систему», — подчеркнули в докладе.

Аудиторы обвинили Пентагон в непрозрачности при разработке оружия. По их словам, стоимость гиперзвукового оружия «трудно подсчитать» из-за ограниченности опыта в его разработке.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.

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      Марина Совина
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