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18:20, 29 июля 2024Бывший СССР

Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» военный заявил о готовности идти в политику

Военный ВСУ Червинский заявил о готовности идти в украинскую политику

Кадр: ВОТ ТАК / YouTube

Бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский заявил о готовности идти в политику. Его слова передает издание «Украинская правда».

По его словам, если для защиты его жены и детей понадобится идти в политику, он это сделает.

Ранее Червинский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал провалившуюся операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34. Также он отметил, что в операции участвовали люди из Службы безопасности Украины.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил, что Червинский причастен к организации подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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      Илья Таксюр
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