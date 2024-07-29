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10:43, 29 июля 2024Ценности

Полина Гагарина показала фигуру в купальнике на пляже

Певица Полина Гагарина показала фигуру в белом раздельном купальнике на пляже

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото опубликовано в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница разместила снимок, на котором она предстала, лежа на каменистом пляже у воды в белом раздельном купальнике. При этом звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело. Кроме того, певица распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в июле Полина Гагарина раскрыла секрет своей привлекательности. Знаменитость рассказала, что хорошо выглядеть ей помогает дисциплинированность. По словам знаменитости, ради здоровья она соблюдает режим и успевает отдыхать вопреки плотному рабочему графику.

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      Екатерина Ештокина
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