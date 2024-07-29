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20:56, 29 июля 2024Силовые структуры

Политолога Галлямова заочно осудили за фейки про Российскую армию

Суд в Москве заочно дал 8 лет колонии политологу Галлямову за фейки о ВС РФ
Аббас Галлямов

Аббас Галлямов. Кадр: The Breakfast Show / YouTube

Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии политолога, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова (признан Минюстом России иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Галлямов обвинялся по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») УК РФ. Другие подробности о его деле не раскрываются.

В марте Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога на два месяца. С прошлого года он находится в розыске.

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      Олеся Мицкевич
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