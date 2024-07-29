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14:25, 29 июля 2024Ценности

Популярный блогер Влад Бумага сменил имидж

Популярный блогер Влад Бумага сменил имидж и показал фото с русыми волосами

Фото: @a4omg

Популярный белорусский блогер Влад Бумага (также известный как Влад A4) показал внешность после смены имиджа. Соответствующие фото появились в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,2 миллиона подписчиков.

28-летний инфлюэнсер предстал перед камерой с новым цветом волос. Так, ранее он окрашивал пряди в блонд, но в настоящее время решил вернуться к русому оттенку.

На снимке блогер позировал в белой футболке с логотипом футбольного клуба «Динамо» на фоне спортивной арены. Также он взял с собой массивные черно-синие наушники.

Ранее российский блогер и рэпер Даня Милохин продемонстрировал внешность после смены имиджа.

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      Карина Черных
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