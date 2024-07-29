Появились подробности о главе созданного мигрантами под Москвой «шариатского патруля»

Глава «шариатского патруля» из Мытищ в 2023 году стал гражданином России

Глава «шариатского патруля» из подмосковных Мытищ оказался гражданином России. Подробности о мигранте из Таджикистана появились у ИА «Регнум».

По информации агентства, 18-летний мужчина получил российский паспорт в марте 2023 года в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. При этом он уже много лет живет в Подмосковье. Как рассказал источник издания, срок действия документа истекает в 2025 году.

Ранее стало известно, что подростки из Таджикистана организовали в Мытищах «шариатский патруль». Они нападали на горожан из-за длины юбок и брюк, а также цвета волос, пытаясь привить им «свои порядки». Всю свою деятельность члены «патруля» фиксировали на видео, которые выкладывали в соцсетях. В результате в отношении участников группировки возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Накануне член «шариатского патруля» по имени Самандар, которого также называли главой группировки, записал видео с извинениями. Он заявил, что любит Россию и не хотел задеть чувства ее граждан.