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10:24, 29 июля 2024Россия

Появились подробности о пропавших без вести после прорыва дамбы в Карелии

Mash: из-за прорыва дамбы в Карелии пропала семья и два пенсионера

Кадр: Telegram-канал Mash

Пропавшими из-за прорыва дамбы в Карелии оказались два пенсионера и семья из двух человек. Подробности о них появились у Telegram-канала Mash.

Позже ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что двое пропавших найдены. Известно, что это взрослый и ребенок. Остальных разыскивают.

Ранее информацию о пропавших без вести подтвердил губернатор региона Артут Парфенчиков. Он также сообщил, что всего, по последним данным, пострадали девять человек.

29 июля стало известно о размытии временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». Предварительно, вода разрушила 13 домов, однако полный масштаб повреждений пока не определен.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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