Россиян предупредили о риске кражи личных данных при продаже смартфона

ИБ-эксперт Кирюшкин: мошенники могут украсть личные данные продавца смартфона

Мошенники могут завладеть личными данными продавца смартфона. О риске кражи персональной информации предупредил руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин в разговоре с «Известиями».

Отмечается, что россияне часто при продаже смартфонов оставляют в них личные данные, в том числе пароли к аккаунтам, реквизиты банковских карт и фото документов. По словам Кирюшкина, этой информацией могут завладеть мошенники и использовать ее для неправомерных действий. «Злоумышленники с чужого аккаунта от лица пользователя могут разослать сообщения с просьбой перевести денежные средства по всему списку контактов», — сообщил ИБ-эксперт.

Перед продажей телефона россиянам посоветовали сделать резервную копию данных, которые хранились на устройстве. Помимо этого, необходимо извлечь сим-карту и карту памяти, а также удалить данные eSIM, если ею пользовались. Россиянам, продающим смартфон, также рекомендовали выйти на устройстве из всех соцсетей, банковских приложений, электронной почты и других сервисов.

Ранее тренер по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Артем Белей объяснил россиянам порядок действий при краже аккаунтов в соцсетях. Одной из необходимых мер в этом случае он назвал смену пароля.