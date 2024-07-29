Раскрыты самые востребованные российские музыканты

KP.RU: Лепс и SHAMAN оказались самыми востребованными российскими музыкантами

Список самых востребованных российских музыкантов за первое полугодие 2024 года возглавили SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс. Рейтинг артистов приводит KP.RU.

Источник изучил гастрольный график отечественных исполнителей. Выяснилось, что обладателями самого загруженного расписания стали Лепс и Дронов. Как правило, эти певцы собирают полные залы и иногда дают по два выступления в одном городе.

Второе и третье места рейтинга заняли экс-солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и певица Полина Гагарина. Жуков третий год подряд собирает стадион «Лужники» на сольный концерт, уточнил источник.

Ранее продюсер и промоутер Андрей Фомин назвал самого популярного артиста России. По его мнению, это не SHAMAN, так как певца не приглашают на частные мероприятия, а аншлаг на его концертах вызван дефицитом артистов.