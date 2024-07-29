Рогозин призвал как можно скорее вызволить вагнеровцев «из плена басмачей» в Мали

Сенатор Рогозин призвал вызволить вагнеровцев «из плена басмачей» в Мали

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал освободить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена туарегов в Мали. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — подчеркнул он.

Рогозин также призвал забрать тела вагнеровцев и с честью их похоронить.

В ночь на 28 июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Вагнеровцам устроили засаду боевики арабского движения. Позднее появилась информация, что несколько бойцов частной военной компании попали в плен.