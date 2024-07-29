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19:06, 29 июля 2024Экономика

Российского бизнесмена оштрафовали почти на миллион долларов за обход санкций

Bloomberg: Британия оштрафовала Авена на 963,3 тыс. долларов за обход санкций

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Великобритания оштрафовала российского предпринимателя Петра Авена почти на миллион долларов за обход санкций. Об этом со ссылкой на решение суда пишет Bloomberg.

Управляющая компания, обслуживающая имущество миллиардера в Соединенном Королевстве, согласилась на выплату более 750 тысяч фунтов стерлингов (около 963 тысяч долларов) в рамках дела против Авена, чтобы прекратить двухлетнее расследование полиции «по поводу уклонения от санкций». В соответствии с законом о «доходах от преступной деятельности» государству также переданы наличные средства, которые были ранее изъяты в особняке бизнесмена.

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Расследование в отношении предпринимателя было начато из-за крупного перевода средств (3,7 миллиона фунтов стерлингов), которые Авен отправил из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения против него санкций ЕС. Британские правоохранители считают, что миллиардер, не имея личного банковского счета в стране, использовал в качестве «копилки» счета жены и управляющей компании, с которых оплачивал собственные расходы.

В конце июня российский миллиардер Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций Евросоюза. При этом еще в сентябре прошлого года европейский суд отказал предпринимателю (Пумпянский — бывший владелец Трубной металлургической компании) в снятии ограничений, так как миллиардер «участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства» России.

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