Российского бизнесмена оштрафовали почти на миллион долларов за обход санкций

Bloomberg: Британия оштрафовала Авена на 963,3 тыс. долларов за обход санкций

Великобритания оштрафовала российского предпринимателя Петра Авена почти на миллион долларов за обход санкций. Об этом со ссылкой на решение суда пишет Bloomberg.

Управляющая компания, обслуживающая имущество миллиардера в Соединенном Королевстве, согласилась на выплату более 750 тысяч фунтов стерлингов (около 963 тысяч долларов) в рамках дела против Авена, чтобы прекратить двухлетнее расследование полиции «по поводу уклонения от санкций». В соответствии с законом о «доходах от преступной деятельности» государству также переданы наличные средства, которые были ранее изъяты в особняке бизнесмена.

Расследование в отношении предпринимателя было начато из-за крупного перевода средств (3,7 миллиона фунтов стерлингов), которые Авен отправил из австрийского траста в Великобританию за несколько часов до введения против него санкций ЕС. Британские правоохранители считают, что миллиардер, не имея личного банковского счета в стране, использовал в качестве «копилки» счета жены и управляющей компании, с которых оплачивал собственные расходы.

В конце июня российский миллиардер Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций Евросоюза. При этом еще в сентябре прошлого года европейский суд отказал предпринимателю (Пумпянский — бывший владелец Трубной металлургической компании) в снятии ограничений, так как миллиардер «участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства» России.