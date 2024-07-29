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11:58, 29 июля 2024Силовые структуры

СКР расследует новые преступления ВСУ в ДНР и Херсонской области

СКР расследует новые преступления ВСУ против жителей ДНР и Херсонской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в Еленовке в ДНР из-за украинской вооруженной агрессии был ранен мужчина. Он не выжил. А в Никитовском районе Горловки и Донецке пострадали еще трое мирных жителей.

Кроме того, в селе Каиры Горностаевского округа Херсонской области из-за обстрела ВСУ был ранен гражданин. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее СКР взялся расследовать атаку ВСУ на Белгородскую область.

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      Екатерина Кашурникова
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