Умер легендарный советский конькобежец-рекордсмен

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Юрий Сергеев умер в 99 лет

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Юрий Сергеев умер в 99 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

В организации выразили соболезнования семье и близким легендарного спортсмена. Причины смерти не называются.

Сергеев устанавливал мировой рекорд на дистанции 500 метров с 1952-го по 1956-й. За этот период он четырежды улучшал достижение. Сергеев был участником Олимпийских игр 1956 года, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером страны.

Во время Великой Отечественной войны Сергеев служил в полку специального назначения, задачей которого было охранять Кремль. Его наградили орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета», медалью «За оборону Москвы».

