В Кремле назвали утками статьи о причастности к атакам на Францию во время Олимпийских игр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ необоснованно обвиняют Москву в причастности к атакам на инфраструктуру Франции во время Олимпийских игр-2024. Его слова приводит ТАСС.
Песков заявил, что материалы, сообщающие о причастности Москвы к диверсиям, в Кремле воспринимают «как очередные утки, очередные бездоказательные обвинения». По его словам, в западной прессе Россию буквально обвиняют во всем, что происходит.
Пресс-секретарь президента добавил, что из-за таких заявлений западные СМИ не приобретают статус надежных источников информации.
Ранее стало известно, что во Франции атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV в день начала Олимпиады — 26 июля. Позднее сообщалось, что власти страны организовали кризисный штаб из-за саботажа.