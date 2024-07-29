В Кремле назвали утками статьи о причастности к атакам на Францию во время Олимпийских игр

Песков: обвинения России в атаках на инфраструктуру Франции необоснованны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ необоснованно обвиняют Москву в причастности к атакам на инфраструктуру Франции во время Олимпийских игр-2024. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что материалы, сообщающие о причастности Москвы к диверсиям, в Кремле воспринимают «как очередные утки, очередные бездоказательные обвинения». По его словам, в западной прессе Россию буквально обвиняют во всем, что происходит.

Пресс-секретарь президента добавил, что из-за таких заявлений западные СМИ не приобретают статус надежных источников информации.

Ранее стало известно, что во Франции атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV в день начала Олимпиады — 26 июля. Позднее сообщалось, что власти страны организовали кризисный штаб из-за саботажа.