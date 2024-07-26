Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
17:00 (Мск)
Элина Аванесян
Яссы
Андрей Рублёв
0:2
Завершен
Франсиско Серундоло
Умаг
Крылья Советов
1:3
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Балтика
0:0
1-й тайм
live
Уфа
Россия — Мелбет Первая лига|3-й тур
19:13, 26 июля 2024Спорт

Во Франции собрали кризисный штаб из-за саботажа на железных дорогах перед ОИ

Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа в день открытия Игр-2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Во Франции собрали кризисный штаб из-за саботажа на железных дорогах в день открытия Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Главное — не лайкать лишнего» Россияне на Олимпиаде-2024: кто эти 15 спортсменов и на что они претендуют?
«Главное — не лайкать лишнего»Россияне на Олимпиаде-2024: кто эти 15 спортсменов и на что они претендуют?
Сегодня
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок. Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
Жертва Чернобыля, многодетная мать и 11-летний ребенок.Что известно о самых необычных участниках Олимпиады-2024
23 июля 2024
Все, что нужно знать об Олимпийских играх-2024 в Париже: даты, расписание и виды спорта
Все, что нужно знать об Олимпийских играх-2024 в Париже:даты, расписание и виды спорта
27 июня 2024

В ночь на 26 июля перед началом ОИ была атакована французская сеть высокоскоростных поездов TGV. Многие поезда были задержаны и отменены, на вокзалах застряли сотни тысяч человек.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в Париже 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?

      Стоящая в храме Гроба Господня плита с граффити оказалась древним алтарем крестоносцев

      Отдыхавшую на море туристку вытащили бездыханной из воды на глазах семьи

      Москвичи бросились скупать один тип жилья

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

      Российский уголовник забил сожительницу за отказ поговорить

      Небензя рассказал о вкладе США в ухудшение международных кризисов

      Львица вцепилась зубами в бампер машины во время сафари и попала на видео

      «Калашников» оценил эффективность «Вихря»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше