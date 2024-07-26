Во Франции собрали кризисный штаб из-за саботажа на железных дорогах перед ОИ

Во Франции собрали кризисный штаб из-за саботажа на железных дорогах в день открытия Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.
«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», — говорится в сообщении.
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