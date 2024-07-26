Во Франции собрали кризисный штаб из-за саботажа на железных дорогах перед ОИ

Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа в день открытия Игр-2024

Во Франции собрали кризисный штаб из-за саботажа на железных дорогах в день открытия Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 июля перед началом ОИ была атакована французская сеть высокоскоростных поездов TGV. Многие поезда были задержаны и отменены, на вокзалах застряли сотни тысяч человек.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в Париже 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.