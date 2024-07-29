В Нидерландах предложили выгнать Турцию из НАТО

Лидер нидерландской Партии свободы Вилдерс предложил выгнать Турцию из НАТО

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс предложил лишить Турцию членства в НАТО из-за слов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, допустившего ввод войск в Израиль. Об этом Вилдерс написал в соцсети Х.

«Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил», — заявил политик.

Вилдерс добавил, что «Турцию нужно выгнать из НАТО».

28 июля Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

В ответ глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил турецкого лидера с лидером Ирака Саддамом Хусейном.