В РЖД подтвердили информацию о столкновении пассажирского поезда с грузовиком

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области подтвердили в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости. Стало известно, что авария произошла на полигоне Гремячая — Котельниково.
В результате ЧП с рельсов сошли восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер. Информация о пострадавших уточняется.
О столкновении поезда и большегрузом стало известно ранее 29 июля. По предварительным данным, внутри в момент столкновения находились 800 пассажиров.
Как сообщает «112», пострадали порядка 100 человек, однако точное количество еще не известно.