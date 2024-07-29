Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 29 июля 2024Россия

В РЖД подтвердили информацию о столкновении пассажирского поезда с грузовиком

РЖД: 8 вагонов сошли с рельсов при столкновении поезда с КАМАЗом под Волгоградом

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области подтвердили в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости. Стало известно, что авария произошла на полигоне Гремячая — Котельниково.

В результате ЧП с рельсов сошли восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер. Информация о пострадавших уточняется.

О столкновении поезда и большегрузом стало известно ранее 29 июля. По предварительным данным, внутри в момент столкновения находились 800 пассажиров.

Как сообщает «112», пострадали порядка 100 человек, однако точное количество еще не известно.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Опрокинулись восемь вагонов, пострадали десятки человек

      Армия России нанесла удар по украинскому аэродрому

      Больше трех десятков детей пострадали при крушении поезда под Волгоградом

      В квартире в российском городе загорелся натяжной потолок

      Появились подробности о ставшем причиной крушения поезда под Волгоградом КАМАЗе

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В Грузии объединят иски против закона об иноагентах

      Упавшая с неба рыба повредила машину Tesla

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше