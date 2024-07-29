В РЖД подтвердили информацию о столкновении пассажирского поезда с грузовиком

РЖД: 8 вагонов сошли с рельсов при столкновении поезда с КАМАЗом под Волгоградом

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области подтвердили в пресс-службе РЖД, передает РИА Новости. Стало известно, что авария произошла на полигоне Гремячая — Котельниково.

В результате ЧП с рельсов сошли восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер. Информация о пострадавших уточняется.

О столкновении поезда и большегрузом стало известно ранее 29 июля. По предварительным данным, внутри в момент столкновения находились 800 пассажиров.

Как сообщает «112», пострадали порядка 100 человек, однако точное количество еще не известно.