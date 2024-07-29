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22:04, 29 июля 2024Мир

В Словакии призвали прекратить искусственно продлевать конфликт на Украине

Премьер Словакии Фицо призвал завершить конфликт на Украине скорейшим перемирием
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал прекратить искусственно продлевать конфликт на Украине и завершить его скорейшим перемирием. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что даже проблема с транзитом российской нефти через украинскую территорию не изменить позицию Братиславы относительно конфликта.

«Его нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам», — сказал Фицо.

Он добавил, что рано или поздно конфликт на Украине завершится, и Европейскому союзу придется подумать о формах сотрудничества с Москвой, в том числе в области поставок стратегического сырья.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что, остановив транзит российской нефти, Украина объявила экономическую войну Словакии.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш высказался, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти. В ответ на это советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк пояснил, что приостановка транзита нефти через Украину не имеет никакого отношения к шантажу, а указанные страны не способствуют миру на Украине и настаивают только на уступках России.

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      Марина Совина
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