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11:15, 29 июля 2024Ценности

Вера Брежнева поделилась обнаженным фото

Фото: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева поделилась обнаженным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых она позировала на фоне дома, полностью отказавшись от одежды. При этом звезда прикрывалась большой бежевой сумкой бренда The coat. Вдобавок она распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

В мае Вера Брежнева в обнажающем грудь платье снялась для журнала. Звезда была запечатлена в черном макси-платье с разрезами на юбке и полупрозрачным верхом. При этом певица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

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      Екатерина Ештокина
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      Вера Брежнева поделилась обнаженным фото

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