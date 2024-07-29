Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева поделилась обнаженным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых она позировала на фоне дома, полностью отказавшись от одежды. При этом звезда прикрывалась большой бежевой сумкой бренда The coat. Вдобавок она распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

В мае Вера Брежнева в обнажающем грудь платье снялась для журнала. Звезда была запечатлена в черном макси-платье с разрезами на юбке и полупрозрачным верхом. При этом певица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.