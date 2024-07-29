Власти сообщили о погибшем из-за прорыва дамбы в Карелии

Власти сообщили, что при прорыве дамбы в Карелии погиб один человек

При прорыве дамбы в Сегежском округе Карелии погиб один человек. Об этом сообщил региональный госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети «ВКонтакте».

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточняет, что речь идет о машинисте экскаватора, работавшем в зоне подтопления. Мощный поток воды снес мужчину вместе с техникой.

По информации издания, всего пострадали 10 человек. Трое из них госпитализированы, еще двое числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что из-за размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Карелии пропала семья из четырех человек и двое пенсионеров. Как рассказал глава республики Артур Парфенчиков, четверых удалось спасти. Врачи «скорой» оперативно оказали помощь пожилому мужчине и 14-летнему мальчику.

О прорыве дамбы в Сегежском округе Карелии стало известно утром 29 июля. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». По последним данным МЧС республики, разрушены три дома. В сети также появились кадры, на которых видно мощные потоки воды в районе размытия перемычки. По словам оператора, дома снесло вместе с людьми.