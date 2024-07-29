Появились кадры с места прорыва плотины в Карелии

«Подъем» публикует видео с места прорыва плотины в Карелии

В Карелии прорвало временную перемычку между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Видео с места происшествия публикует издание «Подъем».

На кадрах видно, как потоки воды с шумом несутся в месте размытия перемычки, установленной на время реконструкции. «Плотины просто нет. Там были дома, их снесло вместе с людьми», — комментирует автор ролика.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, вниз по направлению сброса воды располагается дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописано 11 человек.

На данный момент в результате аварии девять человек пострадали, шестеро числятся пропавшими без вести. Троих человек удалось спасти. По предварительным подсчетам, разрушено 13 домов. Задействовано 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России. На место ЧП выдвигается авиация из Санкт-Петербурга. Причины прорыва плотины на Беломорканале уточняются.