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10:54, 29 июля 2024Россия

Власти сообщили новые данные о пропавших при прорыве дамбы в Карелии

Глава Карелии Парфенчиков заявил о спасении четверых пропавших при прорыве дамбы

Фото: МЧС Республики Карелия / РИА Новости

После прорыва дамбы в Сегежском округе Карелии найдены живыми еще два человека. О спасении четверых пострадавших сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков в Telegram.

По его данным, продолжаются поиски еще двоих пропавших без вести. «Врачи скорой помощи Сегежской ЦРБ оперативно оказали помощь пожилому мужчине и мальчику 14 лет», — написал Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал, что на месте работают медики. Также в район происшествия отправлены инфекционисты, психологи и врачи-эпидемиологи. Парфенчиков заверил, что в их распоряжении имеются все необходимые лечебные препараты. Помимо этого, в режим повышенной готовности приведены медучреждения Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги. При необходимости будет задействован вертолет санитарной авиации.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва платины в Сегежском округе Карелии пропала семья из четырех человек и двое пенсионеров. Позже глава муниципалитета Марина Гусева заявила о росте числа пропавших до семи.

Прорыв дамбы произошел 29 июля после размыва временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». По последним данным МЧС Карелии, разрушены три дома.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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