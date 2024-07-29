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10:37, 29 июля 2024Россия

Власти сообщили о росте числа пропавших без вести после прорыва дамбы в Карелии

Глава Сегежского округа Гусева: число пропавших после прорыва дамбы выросло до 7

Кадр: МЧС Республики Карелия / РИА Новости

Число человек, пропавших без вести после прорыва дамбы в Карелии, возросло до семи. О пропавших из-за размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева, передает ТАСС.

До этого сообщалось о шести пропавших без вести. Ими оказались два пенсионера и семья из двух человек.

«Без вести пропавшими числятся семь человек, это и дети, и взрослые. Ранее нашли живой одну девочку, ее прибило к берегу», — сообщила Гусева. Она добавила, что с места аварии на канале эвакуировали 20 человек. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, в Сегежском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Дамбу в Карелии прорвало утром в понедельник, 29 июля. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский» — его затопила вода. На место выехал губернатор региона Артур Парфенчиков. По его данным, пострадали девять человек. Вода разрушила как минимум 13 домов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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