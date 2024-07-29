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09:34, 29 июля 2024Забота о себе

Врач назвал кофе вредным для здоровья в некоторых случаях

Гастроэнтеролог Якушев предупредил, что при недосыпе кофе нарушает работу мозга

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Гастроэнтеролог, терапевт клиники Point of Care Андрей Якушев рассказал, что в некоторых случаях кофе может принести здоровью больше вреда, чем пользы. Об этом он рассказал россиянам во время беседы с «Лентой.ру».

Якушев назвал кофе вредным для здоровья, так как при нарушении режима сна и отдыха и особенно при регулярных недосыпах кофе может нарушать работу мозга. Многие люди употребляют этот напиток, чтобы взбодриться, но напрасно, считает врач. Он предупредил, что пить кофе по утрам — не самый эффективный метод прийти в тонус, так как из-за кофеина нарушается нейропластичность, то есть способность мозга к запоминанию, снижается его активность.

«Кофе можно выпить разово, чтобы стать бодрым на короткий промежуток времени. Но если человек системно недосыпает и при этом постоянно принимает кофеин, то это может привести к пагубным последствиям», — заключил Якушев.

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      Вера Владзиевская
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