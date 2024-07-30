12 пассажирских поездов стали идти с задержками после ДТП в Волгоградской области

ФПК: после ДТП под Волгоградом 12 пассажирских поездов идут с задержками

После ДТП в Волгоградской области 12 пассажирских поездов стали идти с задержками. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Уточняется, что с опозданиями следуют поезда №491 Казань — Адлер, №127 Красноярск — Адлер, №235 Тында — Анапа, №353 Пермь — Имеретинский Курорт, №13 Саратов — Имеретинский Курорт, №59 Новокузнецк — Кисловодск, №345 Нижневартовск — Адлер, №509 Казань — Новороссийск, №455 Челябинск — Новороссийск, №354 Имеретинский Курорт — Пермь, №510 Новороссийск — Казань и №250 Адлер — Новокузнецк.

В ФПК уточнили, что железнодорожники делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке.

29 июля в Волгоградской области КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер. С рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после ДТП 22 человека находятся в больницах. Состояние троих из получивших травмы пассажиров оценивается как тяжелое.