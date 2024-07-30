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10:45, 30 июля 2024Россия

60-летний россиянин предложил юноше эротический массаж и поплатился

Житель Ленобласти предложил 18-летнему юноше массаж и попал в полицию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Ленобласти предложил 18-летнему юноше, поселившему в хостеле на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге, эротический массаж и поплатился. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, молодой человек приехал в Северную столицу из Тольятти. По словам россиянина, с ним в хостеле пытался познакомиться 60-летний мужчина. Новые знакомые решили выпить, после чего старший начал трогать его за интимные места. Затем мужчина предложил парню пять тысяч рублей за секс, молодой человек отказался.

После этого пожилой мужчина попал в полицию, в его отношении был составлен протокол о мелком хулиганстве, уголовное дело пока не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 46-летнего мужчину, которого 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании. В полицию обратилась 34-летняя мать девочки, которая узнала от ребенка о произошедшем.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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