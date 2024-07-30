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17:40, 30 июля 2024Мир

Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ двух стран

Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ ФРГ и Польши

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ ФРГ и Польши. Об этом она заявила в интервью Die Zeit.

«Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала глава МИД Германии.

По мнению Бербок, остановка поддержки Украины со стороны западных стран может создать риски для европейской безопасности.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил, что страны НАТО под предлогом якобы исходящей от России угрозы наращивают свою военную мощь.

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      Лина Пивоварова
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