Девушка с сотней аллергий рассказала о повседневных трудностях

Девушка из США заявила, что может есть лишь 13 продуктов из-за серьезной болезни

Жительница штата Калифорния, США, страдающая от сотни аллергий, назвала 13 продуктов, которые она может есть. О трудностях, с которыми девушка сталкивается в повседневной жизни, она рассказала Fox News.

С детства Дженну Джестетнер называли «чувствительной». Она много болела и легко травмировалась, часто жаловалась на тошноту, головокружение и усталость. «Чем больше я ела определенных продуктов, тем хуже становилась реакция», — отметила она.

Только через несколько лет врачам удалось поставить девушке диагноз. У Джестетнер выявили серьезное заболевание — синдром активации тучных клеток. Он и был причиной гиперчувствительности ее иммунной системы, чрезмерно реагирующей на самые разнообразные раздражители.

Джестетнер прошла множество тестов, чтобы найти продукты, на которые у нее не будет аллергии. Их оказалось всего 13: белая рыба, индейка, зеленая фасоль, кабачки, огурец, лайм, финики, виноград, малина, груши, семена чиа, семена водяной лилии и оливковое масло.

Из-за такого ограниченного набора разрешенных продуктов 21-летняя девушка редко ест вне дома. По словам Джестетнер, даже если у нее получается найти ресторан с подходящими позициями меню, ей все равно приходится уточнять, смогут ли ей подать блюдо по ее требованиям. «Даже небольшое количество другой еды может вызвать у меня соответствующую реакцию», — объяснила она.

Кроме того, девушка сидит на специальной диете и почти каждый день ест одно и то же, чтобы получить все необходимые вещества. Своим опытом Джестетнер делится в социальных сетях. Она рассказала, что это мотивирует ее пробовать различные рецепты и продолжать мыслить позитивно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде в носу у женщины, жаловавшейся на аллергию, обнаружили десятки личинок. Паразиты представляли серьезную угрозу жизни и здоровью женщины, поэтому их срочно удалили.

