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15:53, 30 июля 2024Мир

В России ответили на сообщения о подготовке Германии к войне НАТО с Москвой

Джабаров назвал прощупыванием почвы сообщения о подготовке ФРГ к войне с РФ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на сообщения СМИ о подготовке Германии к войне НАТО с Москвой. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал подобные публикации прощупыванием почвы со стороны Запада.

Ранее портал InfoBRICS писал, что Европейский союз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ. Утверждается, что Германия планирует подготовить 800 тысяч военных НАТО для того, чтобы противодействовать так называемой «российской угрозе».

«Идет прощупывание почвы, прощупывание реакции России на подобные заявления. Все началось с того, что Евросоюз захотели сделать оборонным блоком. (...) Вся Европа понимает, что противостоять России среди всех стран ЕС может только Германия. Берлин склоняют к тому, чтобы он окончательно пришел к решению "русского вопроса". Я надеюсь, что годы, которые прошли после окончания Второй мировой войны (...) не прошли даром», — заявил Джабаров.

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17 июня польское издание Do Rzeczy писало о возможных последствиях войны Европы с Россией. В материале подчеркивалось, что в случае такого военного конфликта поляки станут пушечным мясом. Кроме того, в публикации приводятся результаты исследования портала Politico, согласно которому только 32 процента европейцев готовы дать вооруженный отпор в случае войны.

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