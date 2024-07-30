Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:10, 30 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о подготовке Евросоюза к войне с Россией

InfoBRICS: Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством Германии

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз готовится к войне с Россией под руководством Германии. Такое мнение приводится в материале портала InfoBRICS.

Отмечается, что Германия планирует подготовить 800 тысяч военных НАТО для того, чтобы противодействовать так называемой «российской угрозе». Кроме того, подчеркивает западный портал, страна предлагает альянсу использовать порты, шоссе и железные дороги для перемещения солдат НАТО на восток.

«Тот факт, что Германия открыто говорит об использовании своей развитой гражданской инфраструктуры в военных целях, означает, что ее больше нельзя считать гражданской», — отмечается в материале.

Ранее польское издание Do Rzeczy рассказало о возможных последствиях войны Европы с Россией. В материале подчеркивалось, что в случае такого военного конфликта поляки станут пушечным мясом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      На Украине начали формировать отряды «полицаев»

      Российские миротворцы потренировались в Приднестровье

      Жители российского города приняли арт-объект за могилу

      Информацию о выкупе плененных бойцов ЧВК «Вагнер» опровергли

      Стала известна судьба еще одного из пропавших при прорыве дамбы в Карелии

      Боящихся увольнения россиян подсчитали

      На Западе заявили о подготовке Евросоюза к войне с Россией

      Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Россиянка поседела после вызова мужа в военкомат и сказанного ему там

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше