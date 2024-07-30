На Западе заявили о подготовке Евросоюза к войне с Россией

InfoBRICS: Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством Германии

Европейский союз готовится к войне с Россией под руководством Германии. Такое мнение приводится в материале портала InfoBRICS.

Отмечается, что Германия планирует подготовить 800 тысяч военных НАТО для того, чтобы противодействовать так называемой «российской угрозе». Кроме того, подчеркивает западный портал, страна предлагает альянсу использовать порты, шоссе и железные дороги для перемещения солдат НАТО на восток.

«Тот факт, что Германия открыто говорит об использовании своей развитой гражданской инфраструктуры в военных целях, означает, что ее больше нельзя считать гражданской», — отмечается в материале.

Ранее польское издание Do Rzeczy рассказало о возможных последствиях войны Европы с Россией. В материале подчеркивалось, что в случае такого военного конфликта поляки станут пушечным мясом.