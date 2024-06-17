В Польше раскрыли последствия войны Европы с Россией

Do Rzeczy: поляки станут пушечным мясом при войне Европы с Россией

Поляки станут пушечным мясом из-за нежелания большинства жителей Европы воевать в случае конфликта с Россией. Об этом написало издание Do Rzeczy.

В публикации приводятся результаты исследования портала Politico, согласно которому только 32 процента готовы дать вооруженный отпор при войне .

«Вывод первый: не следует идти по пути саморазрушения, по которому пошли западные общества. Вывод второй: нельзя ввязываться в военный конфликт с Россией, в котором поляки выступали бы в роли пушечного мяса, защищая тех, кто сам воевать не хочет», — отметили авторы материала.