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15:16, 30 июля 2024Моя страна

Гигантский лабиринт посреди поля обнаружили в России

Фермер создал в Орловской области гигантский лабиринт посреди поля

Фото: Axel van der Donk / Unsplash

Фермер из Орловской области Владимир Якунин создал гигантский кукурузный лабиринт на поле в 6,5 гектара. Об этом сообщает «Орелтаймс».

Лабиринт находится в Верховском районе. Чтобы выбраться из него, необходимо пройти сотни метров по дорожкам в виде Конька-горбунка. По пути встречаются таблички с заданиями, связанными с одноименной сказкой.

«Заблудиться можно, но ненадолго. В любом случае к концу дня мы сделаем обход и найдем всех потерявшихся», — рассказал Якунин.

Посетители также могут погладить животных на ферме, перемолоть кукурузу и прокатиться на тракторе.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Крит случайно нашли древний лабиринт, который напоминает лабиринт Минотавра из мифов. Согласно сообщению Министерства культуры Греции, это первый найденный на Крите лабиринт.

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      Варвара Кошечкина
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