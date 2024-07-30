Хакеры научились красть данные через HDMI

arXiv: ИИ можно использовать для кражи данных через HDMI

Уругвайские ученые нашли способ кражи конфиденциальных данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и интерфейса HDMI. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

По словам специалистов Республиканского университета Уругвая, они смогли воспроизвести способ кражи данных на компьютере, опираясь на сканирование электромагнитного излучения от ПК. Инженеры отметили, что этот способ уже могли использовать хакеры в «дикой природе».

Авторы исследования смогли зафиксировать электромагнитное излучение от подключенного к компьютеру кабеля HDMI. Этот интерфейс для мультимедиа высокой четкости повсеместно используется для передачи данных от ПК к монитору. Затем специалисты расшифровали результаты замеров с помощью ИИ.

Благодаря разработанной методике удалось с точностью 70 процентов зафиксировать пароли, которые вводит на своем устройстве пользователь. По словам ученых, у них есть информация, что новый метод уже опробовали хакеры для перехвата данных во время шпионажа за правительственными организациями и частными компаниями. В материале говорится, что обычные пользователи пока могут быть спокойны, так как для подобного рода слежки необходимо дорогостоящее оборудование.

В середине июля стало известно, что американский стартап OpenAI начал работу над секретной моделью искусственного интеллекта (ИИ). Сообщается, что OpenAI разработает новую модель, которая будет способна «думать как человек» и вести «глубокое исследование».