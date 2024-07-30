Излюбленный кинематографистами особняк выставили на продажу

Fox: особняк из «Секретных материалов» и «Ангелов Чарли» оценили в $ 7,5 млн

Особняк, в котором разворачивалось действие сериалов «Она написала убийство», «Секретные материалы», «Ангелы Чарли», «Супруги Харт» и «Мелроуз Плейс», выставили на продажу. Излюбленный кинематографистами дом оценили в 7,5 миллиона долларов (647 миллионов рублей), передает телеканал Fox.

Речь идет о поместье Ньюхолл на берегу озера Пиру в Калифорнии, меньше чем в часе езды от Лос-Анджелеса. Неподалеку также пролегают популярные пешеходные, конные и велосипедные маршруты. Лот представляет собой усадьбу площадью 11 500 квадратных футов, а участок занимает 10 акров. История дома насчитывает больше 130 лет. Он был построен в 1890 году, но подвергся реконструкции после пожара в 1983-м. Лишь недавно он послужил декорацией для очередных съемок — клипа рэп-певицы Ники Минаж. В наши дни в особняке устраиваются свадьбы и торжества — в доме можно разместить до 300 гостей, а парковка рассчитана на сотню автомобилей.

В роскошном особняке оборудовано 10 спален и 12 ванных, столовая, кабинет, гостиная, просторная кухня и библиотека. Экстерьер и внутреннее убранство сочетают в себе наследие архитектура западной Калифорнии и викторианской роскоши — деревянные и каменные полы, витражи и целых восемь каминов. Имеется здесь и личный бассейн. Вдобавок будущий хозяин сможет похвастаться живописным видом на близлежащие горы.

Ранее стало известно о поисках покупателя для дома, снятого в лучшем сериале всех времен. За усадьбу в Ньюарке, оставшейся в истории благодаря сериалу «Клан Сопрано», просят 579 тысяч долларов.