В ЕС призвали принять меры из-за решения Венгрии по визам для россиян

FT: глава ЕНП призвал ЕС принять меры из-за решения Венгрии по визам для россиян

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал страны Европейского союза (ЕС) принять меры в связи с возможным решением Венгрии упростить выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

По его мнению, упрощение выдачи виз россиянам связано с безопасностью ЕС. Решение Будапешта глава ЕНП счел несвоевременным. Кроме того, подобным решением Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС, добавил он.

Вебер заявил, что лидеры ЕС должны принять «самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны, ограничить уже возникший риск безопасности и не допустить принятия государствами-членами подобных инициатив в будущем».

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения стран Балтии в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии.