Сийярто счел «балтийской ложью» обвинения в визовых послаблениях для россиян

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения стран Балтии в визовых послаблениях для граждан России и Белоруссии. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, «прибалтийская лживая пропагандистская кампания против» Венгрии возобновилась из-за программы «Национальная карта», в которую помимо граждан других государств включены россияне и белорусы. «И этим мы якобы ставим под угрозу безопасность Шенгенской зоны, утверждают страны Балтии. Это детская ложь», — заявил глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в Венгрию и на территорию Шенгенской зоны только по визе, а вид на жительство они могут получить только в предусмотренном законом порядке. «По европейским правилам проведение таких процедур и выдача вида на жительство входят в национальную компетенцию, поэтому таким правом обладают также власти Литвы, Латвии и Эстонии», — добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбана во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад обвинил Варшаву в лицемерии из-за того, что она упрекает другие страны в связях с Москвой.