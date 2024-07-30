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12:44, 30 июля 2024Спорт

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы с 2024 на 2025 год. Об этом сообщается на сайте организации.

Предложение было выдвинуто после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций. «Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года», — отмечается в заявлении.

Письмо было направлено на рассмотрение в правительство. По мнению организаторов, перенос турнира позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу за счет культурной и развлекательной составляющих.

Игры дружбы были запланированы на сентябрь 2024-го и должны были пройти в Москве и Екатеринбурге. В рамках турнира ожидались соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

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