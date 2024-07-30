Микрокредитные компании призвали запретить

Матвиенко призвала Набиуллину запретить в России все МФО

В России пора подумать над тем, чтобы запретить все микрофинансовые организации (МФО). С таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Их цитирует ТАСС.

По словам Матвиенко, по телевизору очень часто рассказывают о людях, которые пострадали, взяв заем в МФО. В результате граждане лишаются квартир и платят большие деньги. Они попадают в кабалу, и поэтому, возможно, такую деятельность пора запретить.

В ответ на это Набиуллина сказала, что в РФ под видом официальных МФО порой действуют нелегальные кредиторы, которые прибегают к неправомерным методам, взыскивая деньги с должников. Однако если запретить и те микрокредитные компании, которые действуют законно, то они просто уйдут в «тень».

В июне в России выдали 2,88 миллиона так называемых займов до зарплаты (микрокредит до 30 тысяч рублей). По сравнению с маем выдача таких кредитов снизилась на 8,7 процента. Это минимальное значение с начала 2024 года.

Что касается потребительских кредитов, то в первый месяц лета их в России выдали 3,38 миллиона. По сравнению с маем снижение составило почти пять процентов.