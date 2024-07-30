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00:18, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине убили еще одного наемника из Финляндии

Uusimaa: на Украине ликвидирован четвертый наемник из Финляндии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Четвертый наемник из Финляндии, принимавший участие в боях на Украине на стороне Киева, был убит. Об этом со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий (Sodan Kokeneet) сообщает издание Uusimaa.

«Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», — указано в сообщении.

Исполнительный директор ассоциации Юха Креус подчеркнул, что финские власти уже подтвердили информацию о его гибели. По его словам, это уже четвертый гражданин Финляндии, который погиб, принимая участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России суд заочно приговорил наемника из Финляндии Хухтала Топи. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») Уголовного кодекса РФ и вынесли приговор в виде 14 лет колонии строгого режима.

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      Артём Верейкин
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