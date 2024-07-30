Набиуллина пообещала не навязывать цифровой рубль

Набиуллина: цифровой рубль станет привычным через пять-семь лет

Люди начнут пользоваться цифровым рублем из-за его явных преимуществ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

К числу преимуществ она отнесла абсолютно бесплатные переводы для граждан и низкие комиссии для бизнеса. Поэтому в течение пяти-семи лет цифровой рубль станет привычной частью жизни россиян.

Набиуллина пообещала, что Центральный банк (ЦБ) не станет навязывать цифровой рубль. Его использование будет абсолютно добровольным.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по состоянию на 1 июля 2024 года с помощью цифрового рубля прошло более 34 тысяч операций (более 27 тысяч переводов и 7 тысяч оплат товаров и услуг).

С 1 сентября ЦБ заявил, что получает много обращений от граждан и бизнеса, которые хотят пользоваться цифровым рублем.