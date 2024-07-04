Россияне пожелали внедрения цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля расширят в связи с огромным количеством заявок

Банк России с 1 сентября расширит проект по пилотированию цифрового рубля. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РБК.

«У нас огромное количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублем и очень требуют расширения проекта», — рассказала она о тестировании этой формы нацвалюты. Скоробогатова отметила, что сейчас в проекте задействованы 12 банков и 19 находятся в стадии подключения, а количество участвующих в нем физических и юридических лиц планируется увеличить в десятки раз.