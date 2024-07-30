Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:25, 30 июля 2024Забота о себе

Названа неочевидная причина плохого настроения и бессонницы

The Sun: дисбаланс гормонов может быть причиной плохого настроения и бессонницы

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Дисбаланс гормонов может быть причиной плохого настроения и бессонницы из-за слишком активной работы мозга, рассказал эксперт по гормональному здоровью Майк Кочиш. Неочевидную причину эмоциональных качелей он назвал изданию The Sun.

Кочиш объяснил, что на настроение и на мешающий заснуть непрекращающийся поток мыслей влияют гормоны эстроген, серотонин, прогестерон, кортизол и окситоцин. Так, по его словам, снижение уровня эстрогена, например, перед менструацией, вызывает перепады настроения, раздражительность и трудности с концентрацией внимания, что может спровоцировать появление тревожащих мыслей.

При падении уровня серотонина и прогестерона возникают тревога, депрессия, усталость, продолжил врач. Также при дисбалансе гормонов человек начинает фиксироваться на негативных мыслях, эмоциях и переживаниях и многократно проигрывает их в голове. Кочиш добавил, что при низком уровне серотонина избавиться от негативных мыслей становится затруднительно, что создает порочный круг излишних размышлений и несчастья.

Материалы по теме:
«Все болезни — из-за матки» Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
«Все болезни — из-за матки»Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
10 июля 2022
«А что же гормоны?» Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
«А что же гормоны?»Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
14 июля 2019

Врач также обратил внимание, что реакцию организма на стресс регулирует кортизол. «Если вы испытываете хронический стресс, уровень кортизола будет постоянно повышен, и это может привести к проблемам со сном, ослаблению иммунной системы и постоянной напряженной работе мозга», — рассказал он.

Окситоцин, по словам Кочиша, способствует возникновению чувства спокойствия и доверия. Он вырабатывается, когда человек влюбляется или общается с друзьями. При этом хотя «гормон любви» может снижать тревожность, он также может усиливать воспоминания, особенно стрессовые.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала неочевидный способ распознать сахарный диабет. По ее словам, у диабетиков меняется голос.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Набиуллина заявила об уязвимости экономики при высокой инфляции

      Россиянке пришлось рожать на улице возле продуктового магазина в ожидании скорой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше