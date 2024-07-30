Никас Сафронов оценил картины арестованного генерала Булгакова

Никас Сафронов заявил, что был потрясен картинами генерала Булгакова

Художник Никас Сафронов оценил картины, которые были найдены у бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова в ходе обысков. Реакцию художника опубликовал Telegram-канал Mash.

«Как говорит сегодня молодежь, кровь из глаз. Я, посмотрев их [картины], был удивлен и потрясен», — высказался Сафронов.

Ранее стало известно, что на одной из картин был запечатлен Булгаков в форме офицера времен войны 1812 года. Одно из полотен было выполнено по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко.

Булгакова арестовали по обвинению в коррупции. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.