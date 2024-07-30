Обвиняемому в подрыве путей в Рязанской области обещали подданство Британии

ГУР Украины обещало подрывнику железной дороги под Рязанью подданство Британии

Начало событий в новости Обвиняемому в подрыве путей в Рязанской области продлили арест

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пообещало Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области в прошлом году, подданство Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Получив подданство, мужчина намеревался скрыться в Европе.

Подрыв самодельных взрывных устройств произошел утром 11 ноября 2023 года на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост, недалеко от Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей, а ущерб от взрыва оценивается в 30 миллионов рублей.

По словам Сидики, за совершенное преступление он должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Сейчас он находится под стражей.