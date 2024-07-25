Обвиняемому в подрыве путей в Рязанской области продлили арест

Подорвавшему по заказу Украины железную дорогу под Рязанью продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Сидики заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Как отметили в полиции, он связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован.

Мужчина планировал совершить еще один теракт в декабре в 2023 года в районе Дашки в Рязани.

Подрыв самодельных взрывных устройств (СВУ) произошел утром 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате случившегося 19 вагонов грузового поезда сошли с путей. Ущерб от взрыва оценили в 30 миллионов рублей.