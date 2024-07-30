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18:28, 30 июля 2024Культура

Певица Нюша договорилась с мужем о месте жительства детей после развода

Дети певицы Нюши и ее мужа Игоря Сивова будут жить в Дубае после развода

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, и ее муж, бизнесмен Игорь Сивов, договорились о месте жительства детей после развода. Об этом пишет Super.ru.

По словам PR-директора Сивова Марии Редекоп, пара изначально достигла соглашения по всем вопросам, включая имущественные и касательно воспитания детей. «Дети учатся в Дубае. И Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого [понятия], чтобы дети с кем-то остались», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Нюша отказалась мириться с мужем после семи лет брака.

Певица объявила о своем решении в начале мая. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.

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      Варвара Кошечкина
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